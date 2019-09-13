شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتفع للجلسة الرابعة على التوالي بعد إجراءات التحفيز الجديدة فى منطقة اليورو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات المبكرة يوم الجمعة فى أخر جلسات الأسبوع ، لتواصل مكاسبها للجلسة الرابعة على التوالي ، مقتربة من ملامسة أعلى مستوى فى سبعة أسابيع المسجل فى الجلسة السابقة ، تأتي تلك الارتفاعات بعد الإجراءات التحفيزية الجديدة التي أعلن عنها المركزي الأوروبي لدعم اقتصاد منطقة اليورو.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.2% حتى الساعة 08:27 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.2% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ،وسجل أعلى مستوى فى سبعة أسابيع ، عقب قرارات المركزي الأوروبي وتصريحات ماريو دراغى.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات المبكرة يوم الجمعة فى أخر جلسات الأسبوع ، ليواصل صعوده للجلسة الرابعة على التوالي ، مقتربا من ملامسة أعلى مستوى فى سبعة أسابيع ، مع وجود معظم البورصات و القطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الإيجابية .

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أعلن المركزي الأوروبي يوم الخميس عن برنامج تسير نقدي جديد بشراء سندات قيمتها 20 مليار يورو شهريا بدءا من تشرين الثاني/نوفمبر القادم ،وخفض سعر الفائدة على الودائع الرئيسية بمقدار 10 نقاط أساس إلى سالب 0.5% وهو مستوي قياسي جديد منخفض.

واتخذ البنك بعض التدابير المتدرجة لتخفيف الأضرار التي لحقت بميزانيات البنوك الأوروبية خلال الفترة الأخيرة ،وهو ما ينعكس فعليا على صعود أسهم قطاع البنوك والشركات المالية ، والتي تقدم حاليا أفضل أداء من بين كافة القطاعات والشركات فى أوروبا.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.3% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بنسبة 0.3% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي.

فى أوروبا صعد مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.25% ، وفى فرنسا زاد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.3% ، فى ألمانيا ارتفع مؤشر داكس بنسبة 0.25 % ،وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 نحو 0.1%.