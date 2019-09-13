شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يحاول تفادي حدوث خسارة أسبوعية جديدة بدعم هبوط الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتواصل الصعود لليوم الثالث على التوالي ، ضمن محاولات تفادي حدوث خسارة أسبوعية جديدة قد تكون الثالثة على التوالي ، يدعم تلك المحاولات فى الوقت الحالي هبوط الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

ارتفعت أسعار الذهب بنسبة0.6% إلى 1,507.45$ للأونصة،و مستوى الافتتاح 1,498.58$ ،و سجلت أدنى مستوي عند 1,495.42$.

حقق المعدن الثمين "الذهب" بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.15% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، مع صعود معظم المعادن المقومة بالدولار الأمريكي.

عند مستويات التداولات الحالية، تكون أسعار الذهب شبه مستقرة على مدار كامل تعاملات هذا الأسبوع، بعد خسارة على مدار الأسبوعين الماضيين، ضمن محاولات تفادي حدوث الخسارة الأسبوعية الثالثة على التوالي ، بالرغم من ضعف الطلب حاليا على أصول الملاذات الآمنة.

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تراجع مؤشر الدولار يوم الجمعة بأكثر من 0.2% ، مواصلا خسائره لليوم الثاني على التوالي ، عاكسا هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ،الأمر الذي يصب فى صالح ارتفاع أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

يأتي هبوط مستويات العملة الأمريكية ،عقب بيانات التضخم الضعيفة فى الولايات المتحدة ، وبعد هجوم جديد شنه الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على مجلس الاحتياطي الاتحادي .

قال ترامب عبر تويتر عقب إجراءات التحفيز الجديدة فى أوروبا "إنهم يحاولون وينجحون فى خفض قيمة اليورو أمام الدولار القوي أكثر من اللازم ،والذي يضر بالصادرات الأمريكية ، بينما لا يفعل الاحتياطي الاتحادي شيء ،إنهم يحصلون على أموال للودائع ،بينما نحن ندفع فوائد".

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بمقدار 2.05 طن متري ، لينزل الإجمالي إلى 880.37 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوى منذ 2 أيلول/سبتمبر الجاري.