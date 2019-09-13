شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحاول التعافي استنادا على انحسار مخاوف الحرب التجارية العالمية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط قليلا بالسوق الأوروبية يوم الجمعة ضمن محاولات التعافي ، بعد موجة من الخسائر على مدار الثلاثة أيام الماضية ، تأتي تلك المحاولات استنادا على انحسار مخاوف الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ،بالإضافة إلى تأكيد تحالف "أوبك بلس " الاستمرار فى دعم السوق من خلال التأكيد على الامتثال الكامل بنسبة التخفيضات ضمن اتفاق خفض المعروض العالمي.

ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 55.36$ للبرميل ،من مستوى الافتتاح عند 55.12$، وسجل أدنى مستوي عند 54.86$ ،وصعد خام برنت إلى مستوي 60.56$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 60.42$ ، وسجل أدنى مستوي عند 60.16$.

أنهي الخام الأمريكي تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 1.5% ،وفقدت العقود الآجلة لخام برنت نسبة 0.9% ، فى ثالث خسارة على التوالي ، بفعل تفكير الولايات المتحدة فى تخفيف العقوبات على إيران.

قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يوم الخميس إنه لا يستبعد عقد اتفاق تجاري مؤقت مع الصين ،رغم أنه يفضل اتفاقا شاملا طويل الأجل.

وكان ترامب قد أعلن عن تأجيل زيادة الرسوم الجمركية على واردات صينية بقيمة 250 مليار$ من 25% إلى 30% المقرر سريانها فى الأول من تشرين الأول/أكتوبر المقبل لمدة أسبوعين ،ردا على قرار صيني بإعفاء بعض المنتجات الأمريكية من الرسوم الانتقامية لمدة عام.

تأتي تلك التطورات الإيجابية لتعكس حدوث تقدما ملموسا فى المحادثات التجارية بين أكبر اقتصادين فى العالم ،وزاد من مؤشرات نجاح جولة المفاوضات المقرر عقدها فى العاصمة الأمريكية واشنطن أوائل الشهر المقبل على المستوى الوزاري.

وتسببت الحرب التجارية المشتعلة بين الولايات المتحدة والصين فى موجة ركود عالمية فى حركة التجارة ،وأدت إلى تباطؤ معظم الاقتصادات العالمية والناشئة ،وبالتبعية ضعف مستويات الطلب على الوقود.

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انتهي اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لتحالف "أوبك بلس" يوم الخميس فى أبو ظبي ، دون مناقشة إجراء تعميق أكبر فى اتفاق خفض المعروض العالمي ،لكن اتفق الأعضاء على الضغط لتنفيذ الامتثال الكامل بنسب التخفيضات الحالية.

قال وزير الطاقة السعودي المعين حديثا الأمير عبد العزيز بن سلمان إن المحادثات بشأن تخفيضات أكبر فى الإنتاج ممكنة فى اجتماع أوبك القادم فى كانون الأول/ديسمبر ، وقلل من المخاوف بشأن توقعات الطلب لعام 2020.

وعلى مدار تعاملات هذا الأسبوع، فأسعار النفط منخفضة حتى الآن بأكثر من 2%، بصدد تكبد أول خسارة أسبوعية خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة، بفعل تجدد مخاوف تخمة المعروض العالمي، عقب تزايد احتمالات تخفيف العقوبات الأمريكية على إيران.

قالت وكالة "بلومبرغ" يوم الأربعاء إن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ناقش تخفيف العقوبات على إيران ، للمساعدة فى ضمان نجاح اجتماعه مع الرئيس الإيراني " حسن روحاني " فى وقت لاحق هذا الشهر.

وعن مصادر لم تذكر أسماءها ،أضافت بلومبرغ إن مستشار الأمن القومي "جون بولتون" الذي أقاله ترامب ،عارض تلك الخطوة.

وكان بولتون بالفعل واحدا من أقوي المدافعين عن الموقف الأمريكي المتشدد تجاه إيران ، وقرار الإقالة علامة قوية على صحة ما جاء فى تقرير بلومبرغ ، وهو ما يمهد الطريق فعليا لتخفيف العقوبات على إيران ،واحتمال عودة النفط الإيراني إلى السوق ربما بحلول نهاية هذا العام أو بداية العام المقبل.

وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية إن حسن روحاني أبلغ نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أثناء محادثة هاتفية يوم الأربعاء أن إيران لن تتفاوض مع واشنطن بينما لا تزال العقوبات الأمريكية سارية على طهران.