شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يتراجع للمرة الأولى فى 3 أيام لكنه لا يزال فوق مستويات 10,000$ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بالتعاملات الفورية يوم الجمعة للمرة الأولى خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات التقاط الأنفاس ، وبهدف تجميع زخم سعري ، حيث لا تزال العملة الأكبر بالعالم تتشبث بالتداول أعلى مستويات حاجز 10,000$ ، فى علامة تبدو مركزا لانطلاق موجة جديدة من الصعود السعري.

فى بورصة "بتستامب" انخفضت العملة الرقمية "البتكوين" بنحو 130$ بما يعادل نسبة 1.25% إلى 10,293$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 10,423$ ،وسجلت أعلى مستوى عند 10,458$.

حققت أسعار البتكوين بالأمس ارتفاعا بنسبة 2.6% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، مع تحسن نسبي فى مستويات طلب أكبر عملة رقمية فى العالم.

انخفضت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الجمعة بنحو 2 مليار$ إلى إجمالي 264 مليار$ ،مع تراجع معظم العملات الكبرى فى السوق بقيادة البتكوين.

ارتفعت نسبة هيمنة البتكوين على التعاملات بسوق التشفير يوم الخميس مرة أخرى أعلى نسبة 70% ، فى علامة على تحسن الطلب مجددا على العملة الرائدة فى السوق.

وقفزت نسبة الهيمنة الأسبوع الماضي إلى 71.25% ،والذي يعد أعلى مستوى منذ آذار/مارس 2017 ، بفضل بعض الأخبار الإيجابية التي أنعشت مستويات الطلب ، بجانب ارتفاع مستويات الثقة فى الإمكانيات التي تملكها أكبر شبكة رقمية بالعالم.

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أصبحت أساسيات الشبكة الرقمية الأكبر فى العالم أفضل من أي وقت مضي ،فقد سجل معدل التجزئة أعلى مستوياته على الإطلاق عند أكثر من 94 مليون تجزئة فى الثانية مقتربا من حاجز 100 مليون تجزئة فى الثانية.

والارتفاع المتواصل فى معدل التجزئة يعود بالأساس إلى انخفاض رسوم المعاملات عبر شبكة البتكوين بالمقارنة عما كانت عليه عام 2017 ، بفضل التحديثات التقنية والتوسعات خلال الفترة الأخيرة.

من ناحية أخرى ، تجري الاستعدادات على قدما وساق نحو بدء تداول العقود الآجلة للبتكوين فى بورصة Bakkt ، حيث من المنتظر إطلاق التداول الرسمي فى 23 أيلول /سبتمبر الجاري.

ويبدو واضحا الآن أن المشاركون فى السوق غير متحمسين بشكل قاطع لبدء تداول تلك العقود ، فمن خلال المقارنة مع نفس الظروف المشبهة ،فقبل بدء تداول العقود الآجلة لمجموعة CME فى نهاية عام 2017 ،كان هناك حماسا شديد وطلبا كبيرا ، دفع أسعار البتكوين لتسجيل أعلى مستوياتها على الإطلاق قرب 20,000$.

ويرجح الخبراء إنه بعد إطلاق التداول الرسمي فى بورصة Bakkt سيحاول كلا من الثيران والدببة إثبات تفوقهم ،الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة التقلب فى الأسعار وحركة الاتجاه.

قال رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية "جاي كلايتون" إنه على الرغم من الخطوات الهامة التي تم اتخاذها لمعالجة المخاوف التنظيمية إزاء صندوق البتكوين المتداول فى البورصة ،غير إنه لا يزال هناك عمل يجب القيام بيه.

الجدير بالذكر، إنه من المقرر أن يشهد شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل ، القرار النهائي من لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC حول إدراج وتداول صناديق البتكوين المتداولة فى البورصة ETF المقدمة من بعض الشركات.