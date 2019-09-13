شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يوسع مكاسبه لأعلى مستوى فى أسبوعين بعد قرارات المركزي الأوروبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليوسع مكاسبه لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مسجلا أعلى مستوى فى أسبوعين ، بصدد تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ،وذلك بعد قرارات المركزي الأوروبي فى ختام اجتماعه الدوري للسياسة النقدية ،والتي جاءت أقل من توقعات السوق خاصة برنامج شراء السندات.

ارتفع اليورو مقابل الدولار بحوالي 0.2% إلى 1.1090$ الأعلى منذ 29 آب/أغسطس ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1064$ ، وسجل أدنى مستوى عند 1.1055 $.

على صعيد تعاملات الأمس حقق اليورو ارتفاعا بنسبة 0.5% مقابل الدولار ، فى أول مكسب خلال ثلاثة أيام ، بعد قرارات المركزي الأوروبي وتصريحات "ماريو دراغى".

وعلى صعيد تعاملات هذا الأسبوع ، حقق اليورو حتى الآن ارتفاعا بحوالي 0.6% مقابل الدولار ، بصدد تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي.

فى ختام اجتماع السياسة النقدية يوم الخميس أبقي المركزي الأوروبي على معدلات الفائدة على الاقتراض دون أي تغيير يذكر عند المستويات القياسية الصفرية ،وخفض معدلات الفائدة على الإيداع طبقا للتوقعات بمقدار 10 نقاط أساس إلى سالب 0.5% ،وأطلق برنامج جديد لشراء السندات بنحو 20 مليار يورو شهريا بدءا من تشرين الثاني/نوفمبر القادم.

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وتوقع معظم الخبراء خفض سعر الفائدة على الإيداع بمقدار 10 نقاط أساس ،لكن برنامج شراء الأصول كانت التوقعات تشير إلى قيمة 30 مليار يورو مشتريات سندات شهريا بدءا من تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وقال محافظ المركزي الأوروبي"ماريو دراغى" أن أعضاء المجلس التنفيذي للبنك اتفقوا على إعادة إطلاق برنامج التحفيز لدعم الاقتصاد فى مواجهة المخاطر المتزايدة.

واستبعد دراغى الذي تنتهي ولايته فى أواخر تشرين الأول/أكتوبر المقبل ،وقوع اقتصاد اليورو تحت وطأة الركود قريبا ،لكنه أكد على أن المخاطر فى تزايد ،وأشار إلى خفض الفائدة جاء ردا على استمرار ضعف معدل التضخم فى أوروبا.

وأثارت قرارات المركزي الأوروبي حفيظة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" مجددا الهجوم على مجلس الاحتياطي الاتحادي "المركزي الأمريكي" لعدم خفض الفائدة بشكل أكثر عدوانية.

قال ترامب عبر تويتر "إنهم يحاولون وينجحون فى خفض قيمة اليورو أمام الدولار القوي أكثر من اللازم ،والذي يضر بالصادرات الأمريكية ، بينما لا يفعل الاحتياطي الاتحادي شيء ،إنهم يحصلون على أموال للودائع ،بينما نحن ندفع فوائد".