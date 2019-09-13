شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للدولار الأمريكي لأول مرة في خمسة جلسات أمام الين الياباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده من الأعلى له منذ مطلع آب/أغسطس، حينما اختبر الأعلى له منذ أواخر أيار/مايو، بينما لا يزال بصدد ثالث مكاسب أسبوعية لها على التوالي من الأدنى له في ثلاثة أعوام أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي.

في تمام الساعة 06:32 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.06% إلى مستويات 108.03 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 108.10، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 108.02، بينما حقق الأعلى له في ستة أسابيع عند 108.26.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني ثالث أكبر اقتصاد في العالم وثالث أكبر دولة صناعية عالمياً الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور القراءة النهائية للإنتاج الصناعي والتي أظهرت استقرار التراجع عند 1.3% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة الأولية السابقة لشهر تموز/يوليو، متوافقة مع التوقعات، ومقابل تراجع 3.3% في حزيران/يونيو الماضي.

على الصعيد الأخر، تتطلع الأسواق حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم للكشف عن قراءة مبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.2% مقابل 0.7% في تموز/يوليو، كما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.1% مقابل 1.0% في تموز/يوليو.

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ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر أسعار الواردات والتي قد توضح تراجعاً 0.5% مقابل ارتفاع 0.2% في تموز/يوليو، بينما قد تظهر القراءة السنوية للمؤشر ذاته اتساع التراجع إلى 2.0% مقابل 1.8%، وقبل أن نشهد صدور قراءة مخزونات الجملة والتي قد توضح ارتفاعاً 0.3% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في حزيران/يونيو.

وصولاً إلى صدور القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 90.4 مقابل 89.9 في آب/أغسطس، بخلاف ذلك، فقد واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالأمس انتقاداته لبنك الاحتياطي الفيدرالي بسبب الفائدة على الأموال الفيدرالية، وتحديداً عقب تعميق البنك المركزي الأوروبي سلبية الفائدة على الودائع إلى -0.50% وعزمه إعادة تفعيل برنامج التيسير الكمي لاحقاً.

ونوه الرئيس الأمريكي ترامب أمس الخميس عبر تغريده له عبر حسابه الرسمي على توتير "إنهم يحاولون، وينجحون، في تخفيض قيمة اليورو أمام الدولار القوي أكثر من اللازم، والذي يؤذي الصادرات الأمريكية.. بينما لا يفعل بنك الاحتياطي الفيدرالي شيء، ويمعن في فعل لا شيء، إنهم يحصلون على أموال للاقتراض، بينما نحن ندفع فوائد!".

ويذكر أن الرئيس الأمريكي ترامب طالب الثلاثاء الماضي بنك الاحتياطي الفيدرالي ومحافظه جيروم باول بخفض الفائدة على الأموال الفيدرالية "للصفر أو أقل"، وذلك قبل أقل من أسبوع من فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في 17-18 من أيلول/سبتمبر والذي المتوقع أن يتم الكشف من خلاله عن توقعات أعضاء اللجنة لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.