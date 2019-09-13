شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار اللايتكوين دون حاجز 70$ للجلسة الثانية مع انخفاضها للجلسة الثالثة على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت اللايتكوين في نطاق ضيق مائل نحو التراجع اليوم الجمعة لنشهد ارتدادها للجلسة الرابعة من الأعلى لها منذ 27 من آب/أغسطس الماضي ولتعد بصدد استأنف خسائرها الأسبوعية التي توقفت الأسبوع الماضي لأول مرة في خمسة أسابيع ضمن عمليات تصحيحية للخسائر التي تكبدتها مؤخراً في أعقاب خفض مكافأة التعدين عليها في الخامس من الشهر السابق بنحو النصف من 25 لايتكوين أي 2,500$ للكتلة الواحدة إلى 12.5 لايتكوين أي 1,200$ للكتلة الواحدة.

وفي تمام الساعة 06:15 صياحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العملة الرقمية لايتكوين بنسبة 0.07% إلى مستويات 69.18$ مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 69.23$ بعد أن حققت أدنى مستوى لها خلال تداولات جلسة اليوم عند 68.99$، بينما حققت الأعلى لها عند 69.62$، وتبلغ حالياً القيمة السوقية لخامس أكبر عملة رقمية مشفرة من حيث القيمة نحو 4.39$ مليار.

هذا تتكبد اللايتكوين حالياً خسائر أسبوعية بنحو 2% مع تعمها في الخسائر بالأمس بعد أن محت الأربعاء مكاسب جلسة الثلاثاء الماضي والتي اختبرت خلالها الأعلى لها في أسبوعين مع استأنفها مسيرات الأسبوع الماضي في تحقيق المكاسب والذي أنهت خلاله أطول مسيرات خسائر أسبوعية لها في أكثر من عامين ضمن عمليات تصحيحية في أعقاب خفض مكافأة التعدين عليها في الأسبوع الأول من آب/أغسطس.

بخلاف ذلك، لا تزال اللايتكوين تحقق مكاسب شهرية بأكثر من 7% ضمن عمليات تصحيحية بعد أن تكبدت في آب/أغسطس خسائر بقرابة 35% موضحة أسوء أداء شهري لها منذ تشرين الثاني/نوفمبر وثاني خسائر شهرية لها على التوالي مع توسع العمليات التصحيحية التي شهدها عقب اختبارها في 22 من حزيران/يونيو الأعلى لها منذ 15 من أيار/مايو 2018 عند 146$، وذلك بعد أن تضاعفت قيمتها السوقية ثلاثة أضعاف في مطلع العام.

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ونود الإشارة، لكون خفض حافز التعدين على العملة الرقمية المشفرة الليتكوين يجعل الذين يقومون بتعدين العملة المشفرة لا يجدون الأمر مربحاً كما كان في السابق وأن تكلفة تشغيل منصة التعدين أكثر كلفة عليهم، مما يحد خلال الآونة الأخيرة من الاهتمام بها في ذلك النطاق، مع العلم أن خفض الحافز يعكس أيضا أن المعروض سيقل ما قد يدعم أسعارها لاحقاً.

ويذكر أن مبتكر العملة الرقمية المشفرة اللايتكوين تشارلي لي غرد عبر حسابه الرسمي على توتير عقب خفض مكافأة التعدين على العملة المشفرة "كان خفض الحافز على اللايتكوين ناجحاً! والسعر فقط لامس 100$!"، موضحاً أن "كتلة 168,000 أنتجت 12.5 لايتكوين في مكافئات الكتلة" ومضيفاً "دعونا نفعل ذلك مرة أخرى في آب/أغسطس من عام 2023!".

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أفادت وزير المالية الفرنسي برونو لومير بأن عملة الليبرا التي تنوي شركة فيسبوك الأمريكية طرحها العام المقبل لا يمكنها العمل في أوروبا مع الظروف الحالية والتي تتمثل في المخاطر المالية التنظيمية ومخاطر السيادة بالإضافة إلى احتمالية إساءة استخدام هيمنة السوق، موضحاً أنه تلك العملة الرقمية المشفرة تعرض سيادة الحكومات للخطر، وبالتالي لا يمكن منح تصريح بتطويرها على الأراضي الأوروبية.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا مع نهاية الأسبوع الماضي إفادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال حديثه في الحدث الذي استضافه المعهد السويسري للدراسات الدولية في زيوريخ الجمعة الماضية، بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا ينظر في إصدار عملية رقمية، معرباً عن كون المخاطر الأمنية للعملات الرقمية مرتفعة، ومضيفاً أنه من غير المتوقع أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بإصدار عملة رقمية مشفرة في إي وقت قريب.