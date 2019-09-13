3 اتفاقيات بين السعودية والأرجنتين لاستيراد الأعلاف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - بوينس أيرس

وقعت السعودية والأرجنتين 3 اتفاقيات لاستيراد الأعلاف وتوفيرها في السوق المحلي، في ختام أعمال منتدى الأعلاف الذي نظمته وزارة البيئة والمياه والزراعة، في العاصمة الأرجنتينية بوينس أيرس، واستمر لمدة 3 أيام، بحضور وزير الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية بجمهورية الأرجنتين الدكتور لويس مقويل، ووكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس أحمد العيادة، وسفير خادم الحرمين الشريفين في الأرجنتين رياض الخنيني، وبمشاركة صندوق التنمية الزراعية وعدد من رجال الأعمال والشركات السعودية العاملة في المجال الزراعي ونظرائهم الأرجنتينيين، والمركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية.

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وتخللت أعمال المنتدى زيارة الوفد السعودي إلى منطقة قرطبة الزراعية، حيث اطلعوا على مزارع الأعلاف هناك، وتعرفوا على مراحل إنتاج الأعلاف وآلية جمعها وتصديرها. وتضمنت أعمال اليوم الأخير للمنتدى النقاش حول تفاصيل آلية نقل الأعلاف في الأرجنتين، حيث قدمت وزارة النقل الأرجنتينية عرضا يتضمن الإمكانات المتاحة لشبكة النقل الداخلي والموانئ.

وحفل المنتدى في يومه الأخير بتوقيع 3 اتفاقيات بين الشركات السعودية والأرجنتينية في مجال تصدير الأعلاف للمملكة، بحضور وكيل الوزارة للزراعة، حيث أشاد بما تحقق من خلال هذا المنتدى من نتائج، مؤكدا على تطلع الوزارة لاستمرار التعاون بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين من خلال الشراكات الاستراتيجية بين الشركات السعودية ونظيرتها الأرجنتينية.

وجاء المنتدى ضمن جهود الوزارة لتوفير الأعلاف في السوق المحلي، وضمان عدم وجود أي نقص نتيجة تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 66 وتاريخ 25/‏2/‏1437 القاضي بإيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، وكذلك الاطلاع على إمكانيات جمهورية الأرجنتين في زراعة الأعلاف وإنتاجها وتصديرها، وتفعيل دور الشراكة بين الشركات السعودية والأرجنتينية في هذا المجال.