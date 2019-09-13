توزيع أراض لشباب الأعمال في ملتقى رواد الصناعة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يشهد ملتقى رواد الصناعة 2019 الذي تنظمه غرفة الشرقية ممثلة في مجلس شباب الأعمال الأحد المقبل برعاية أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف في مركز الملك عبدالله الحضاري بالجبيل، توزيع عدد من الأراضي على شباب الأعمال ضمن مبادرة صنعة التي انطلقت بالشراكة بين الغرفة وأمانة الشرقية.

وأوضح رئيس المجلس التنفيذي لشباب أعمال الشرقية، عبدالله البريكان، أن الملتقى الذي يشارك فيه عدد من المتخصصين يهدف إلى تحقيق التواصل والحوار بين رواد الأعمال ومختلف صانعي القرار وذوي الاختصاص بالمجال الصناعي والتمويل والوقوف على تطلعات وآراء الشباب لدعم الأعمال وتوفير بيئة استثمارية حاضنة للصناعات الوطنية الخفيفة.

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وذكر أن الملتقى سيتضمن إقامة جلستين رئيستين، إضافة إلى عدد من ورش العمل، مبينا أن الجلسة الأولى تحمل عنوان «مصادر التمويل والدعم»، يتحدث فيها كل من نائب الرئيس للمشتريات في أرامكو السعودية المهندس محمد الشمري، ونائب محافظ منشآت للتمويل محمد المالكي، ونائب رئيس الائتمان في صندوق التنمية الصناعي عادل السحيمي، والمدير التنفيذي لشركة سابك للاستثمار (نساند) فهد النعيم، ونائب الرئيس للمالية (معادن) سعد السكران.

وأفاد بأن الجلسة الثانية تحمل عنوان «التشريعات والتحديات التي تواجه ريادة الأعمال»، ويتحدث فيها كل من أمين المنطقة الشرقية، المهندس فهد الجبير، ووكيل وزارة التجارة للأعمال التجارية والاستثمار عبدالسلام المانع، والمدير التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل المهندس مصطفى المهدي، ومدير قطاع ريادة الأعمال بهيئة الاستثمار، الدكتور مازن الزايدي.

وأكد البريكان على أهمية رفع وعي شباب الأعمال من أبناء المنطقة الشرقية ببـرامج التمويل والدعم وأحدث التشريعات ذات الشأن بريادة الأعمال، لافتا إلى أن الملتقى يمثل فرصة أمام شباب الأعمال لإدراك المستجدات وتبادل الخبرات والتعرف على التجارب الناجحة في المجال الصناعي، وسوف يتضمن معرضا لعدد من الجهات ذات الشأن بريادة الأعمال، فضلا عن حاضنات أعمال وشركات ناشئة حققت نجاحات على أرض الواقع.