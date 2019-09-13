منطقة الإيداع تبدأ عملها بميناء جدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استقبلت منطقة الإيداع وإعادة التصدير بميناء جدة الإسلامي شحنة قادمة من أوروبا، وأعادت نقلها مباشرة عن طريق البر إلى منطقة الإيداع بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام لاستكمال إجراءاتها الجمركية هناك، وذلك على عكس ما كان متبعا في السابق.

وكانت تأتي بضائع المسافنة (Transshipment) من دول أوروبا وأمريكا الشمالية وشمال أفريقيا إلى ميناء جدة الإسلامي، وبعد ذلك يعاد تصديرها مع سفن أخرى بحرا إلى وجهتها النهائية، حيث ساهمت هذه الخطوة في تقليص الزمن الذي كانت تستغرقه بضائع الترانزيت في الميناء بمعدل عشرة أيام تقريبا، إضافة إلى خفض التكلفة.