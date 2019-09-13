بدء ضبط اللوحات التجارية المخالفة غدا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

تبدأ وزارتا التجارة والاستثمار والشؤون البلدية والقروية غدا حملة مشتركة للتأكد من التزام المحلات التجارية بضوابط لوحات المحلات التجارية والهادفة لتعزيز ثقة المستهلك وحمايته من التضليل والوقوع في اللبس، وضمان منع التحايل في استعمال بعض الأسماء والعلامات التجارية، وعدم إساءة استعمال بعض المحال والمتاجر لأسماء أخرى مشابهة لها أو التحايل في تصميم اللوحات.

وشكلت الوزارتان فريق عمل مشتركا من المختصين لضبط المخالفات المتعلقة باللوحات، حيث يجب أن يكون الاسم التجاري واضحا للمستهلك ومطابقا لما هو مقيد في السجل التجاري أو العلامة المسجلة، وعدم استخدام أساليب التضليل في اللوحات من تصغير بعض الكلمات فيها وتكبير كلمات أخرى في الاسم التجاري لإيهام المستهلك بانتماء المحل لسلسلة متاجر معروفة، وعدم وضع علامة تجارية غير مملوكة، ولا يملك حق استخدامها.

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وتأتي الحملة الرقابية المشتركة بعد نهاية مهلة الأشهر الستة التي منحتها الوزارتان للمنشآت التجارية لتصحيح لوحات المحال التجارية بما يتوافق مع الأنظمة المرعية، وتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين وفقا للائحة الغرامات والجزاءات البلدية، ونظام الأسماء التجارية الذي ينص على فرض غرامة مالية على المخالفين تصل لـ50 ألف ريال، مع جواز مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة.

وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار ووزارة الشؤون البلدية والقروية حرصهما على تعزيز الجهود المشتركة لتوفير بيئة تجارية واستثمارية محفزة، وتقديم الحماية اللازمة للمستثمر والمستهلك بما يعزز التنمية المستدامة.

أهداف الحملة:

تعزيز ثقة المستهلك

حماية المستهلك من التضليل والوقوع في اللبس

منع التحايل في استعمال بعض الأسماء والعلامات التجارية

عدم استعمال بعض المحال لأسماء أخرى مشابهة لها

منع التحايل في تصميم اللوحات