شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الأسهم السعودية بنسبة 2.77%..ورأس المال السوقى يخسر 61.25 مليار ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية- تاسى، خلال تعاملات الأسبوع المنتهى، بنسبة 2.77% خاسراً 223 نقطة ليغلق عند مستوى 7831.8 نقطة، بضغط هبوط القطاعات القيادية، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 61.25 مليار ريال ليغلق عند مستوى 1.855 تريليون ريال. وبلغ حجم التداول بسوق الأسهم السعودية، 539.5 مليون سهم بقيمة 13.77 مليار ريال. Advertisements وتراجع 17 قطاعاً ببورصة السعودية، على رأسها قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 4.06%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 3.88%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 3.3%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 2.89%، فيما ارتفعت 4 قطاعات على رأسها قطاع النقل بنسبة 3.17%.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تراجع الأسهم السعودية بنسبة 2.77%..ورأس المال السوقى يخسر 61.25 مليار ريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.