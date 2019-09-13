الاقتصاد

تراجع سعر الدولار 12 قرشاً.. ويسجل 16.37 جنيه للشراء بالبنك المركزى

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شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع سعر الدولار 12 قرشاً.. ويسجل 16.37 جنيه للشراء بالبنك المركزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع سعر الدولار أمام الجنيه بقيمة 12 قرشاً منذ بداية شهر سبتمبر الجارى ليسجل 16.37 جنيها للشراء، و16.47 جنيها للبيع بالبنك المركزى مقابل 16.49 جنيها للشراء، 16.62 جنيها للبيع مطلع الشهر، وسط توقعات بنوك الاستثمار بمزيد من التراجع.

 

 

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات، اليوم الجمعة، آخر أيام الأسبوع، والتى جاءت كالتالى:

  

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سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى16.37 جنيه للشراء.

16.47 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى16.37 جنيه للشراء.

16.47 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى بنك مصر16.37 جنيه للشراء.

16.47 جنيه للبيع.

 

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سعر الدولار فى بنك القاهرة16.37 جنيه للشراء.

16.47 جنيه للبيع.

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سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى16.42 جنيه للشراء.

16.52 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib16.35 جنيه للشراء.

16.45 جنيه للبيع.

 

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سعر الدولار فى بنك الإسكندرية16.36 جنيه للشراء.

16.46 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى بنك عودة16.37 جنيه للشراء.

16.47 جنيه للبيع.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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