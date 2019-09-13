الاقتصاد

مليونان ونصف المليون حصيلة مهرجان تمور تربة الثانى بالسعودية فى أسبوعه الثالث

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتواصل فعاليات مهرجان تمور تربة الثانى فى أسبوعه الثالث، وسط مئات السيارات المحملة بأطنان التمور، الذى تستمر حتى الـ 25 من الشهر الجارى، بمجموعة من الفعاليات والبرامج والأنشطة التى تعنى بالتمور ومشتقاتها مع مايقدمه المهرجان من برامج عدة ثقافية وتوعوية واجتماعية وترفيهية تستهوى طبقات المجتمع المتعددة .

مهرجان التمور
مهرجان التمور

ووفقا لوكالة الأنباء "واس"، جاءت أسعار التمور فى متناول الجميع، مع ما يشهده السوق من تنوع بأصناف التمور والتى تقدر بأكثر من 15 نوعاً، كما هيأ المهرجان مناخ تسويقى لتمور المحافظة وكذلك المحافظات المجاورة ووفر البيئة الملائمة لرفع الفوائد للمزارعين والمستثمرين والمستهلكين فى إنتاج التمور.

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وأوضح فايح البقمى، المدير التنفيذى للمهرجان، أن حجم مبيعات المهرجان منذ انطلاقته بلغ مليونان ونصف، مشيرًا إلى أن المهرجان رسم أبعاداً مثالية ومنظمة لتسويق التمور التى تعد رافداً اقتصادياً هاماً، كما هيأ مجموعة من الفعاليات والبرامج المصاحبة، ويسعى إلى زيادة النطاق التسويقى لتمور المحافظة، وجذب القوة الشرائية وتوسيع دائرتها وتهيأتها للمستهلك والمستثمر .

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سيارات نقل التمور
سيارات نقل التمور

 

وأشار البقمى، إلى أنه تم توزيع مسارات ساحة البيع على المسوقين فى وقت مبكر مما أسهم بنجاح العملية التنظيمية، وبلغت مبيعات المهرجان منذ انطلاقته أكثر من مليونى ونصف المليون ريال، فيما بلغ سقف المبيعات لكرتون الصفرى أحد أجود أنواع التمور بالمحافظة 1000 ريال .

 

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