شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يستقبل 18 سفينة خلال آخر 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة ميناء دمياط حركة السفن خلال أخر 24 ساعة، حيث استقبل الميناء عدد 2 سفينة حاويات و7 سفن بضائع عامة، بينما غادر عدد 2 سفينة حاويات و2 سفينة بضائع عامة ليصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 18 سفينة .

وأضافت هيئة الميناء أن حركة الصادر من البضائع العامة بالميناء شملت 6597 طن رمل و4750 طن فوسفات و9810 طن سوبر فوسفات و20000 طن ملح و2500 طن مولاس، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 78832 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 19042 طنا .

Advertisements

وأضافت هيئة الميناء أنه غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2637 طن قمح ، في حين غادر 113 سيارة نقل محملة بـ 5208 طن قمح.