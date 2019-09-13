شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات فى السعودية اليوم الجمعة 13-9-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار العملات مقابل الريال السعودى اليوم الجمعة 13-9-2019، ومنها الدولار الأمريكى مقابل الريال، حيث سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.7509 ريال سعودى.

دولار أمريكى (USD) دولار أمريكى (USD) 1 دولار أمريكى = 3.7509 ريال سعودي 1 ريال سعودى = 0.2666 دولار أمريكي

يورو (EUR)1 يورو = 4.1599 ريال سعودي يورو (EUR)1 يورو = 4.1599 ريال سعودي 1 ريال سعودى = 0.2404 يورو جنيه استرلينى (GBP) جنيه استرلينى (GBP) 1 جنيه استرلينى = 4.6702 ريال سعودي Advertisements 1 ريال سعودى = 0.2141 جنيه استرليني

دولار كندى (CAD) دولار كندى (CAD) 1 دولار كندى = 2.8363 ريال سعودي 1 ريال سعودى = 0.3526 دولار كندي دولار أسترالى (AUD)1 دولار أسترالى = 2.5785 ريال سعودي دولار أسترالى (AUD)1 دولار أسترالى = 2.5785 ريال سعودي 1 ريال سعودى = 0.3878 دولار أسترالي

ين يابانى (JPY)1 ين يابانى = 0.0347 ريال سعودي ين يابانى (JPY)1 ين يابانى = 0.0347 ريال سعودي 1 ريال سعودى = 28.7945 ين ياباني

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