- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات فى السعودية اليوم الجمعة 13-9-2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار العملات مقابل الريال السعودى اليوم الجمعة 13-9-2019، ومنها الدولار الأمريكى مقابل الريال، حيث سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.7509 ريال سعودى.
دولار أمريكى (USD)
1 دولار أمريكى = 3.7509 ريال سعودي
1 ريال سعودى = 0.2666 دولار أمريكي
1 ريال سعودى = 0.2404 يورو
جنيه استرلينى (GBP)
1 جنيه استرلينى = 4.6702 ريال سعودي
1 ريال سعودى = 0.2141 جنيه استرليني
دولار كندى (CAD)
1 دولار كندى = 2.8363 ريال سعودي
1 ريال سعودى = 0.3526 دولار كندي
دولار أسترالى (AUD)1 دولار أسترالى = 2.5785 ريال سعودي
1 ريال سعودى = 0.3878 دولار أسترالي
ين يابانى (JPY)1 ين يابانى = 0.0347 ريال سعودي
1 ريال سعودى = 28.7945 ين ياباني
كانت هذه تفاصيل خبر أسعار العملات فى السعودية اليوم الجمعة 13-9-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.