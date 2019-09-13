الاقتصاد

أسعار العملات فى السعودية اليوم الجمعة 13-9-2019

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شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات فى اليوم الجمعة 13-9-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار العملات مقابل الريال السعودى اليوم الجمعة 13-9-2019، ومنها الدولار الأمريكى مقابل الريال، حيث سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.7509 ريال سعودى.


دولار أمريكى (USD)   

1 دولار أمريكى = 3.7509 ريال سعودي

 

1 ريال سعودى = 0.2666 دولار أمريكي

 

يورو (EUR)1 يورو = 4.1599 ريال سعودي

 

1 ريال سعودى = 0.2404 يورو

 

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 جنيه استرلينى (GBP)   

1 جنيه استرلينى = 4.6702 ريال سعودي

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1 ريال سعودى = 0.2141 جنيه استرليني

 
دولار كندى (CAD)

1 دولار كندى = 2.8363 ريال سعودي

1 ريال سعودى = 0.3526 دولار كندي

 

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 دولار أسترالى (AUD)1 دولار أسترالى = 2.5785 ريال سعودي

 

1 ريال سعودى = 0.3878 دولار أسترالي


 ين يابانى (JPY)1 ين يابانى = 0.0347 ريال سعودي

 

1 ريال سعودى = 28.7945 ين ياباني

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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