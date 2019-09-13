شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى مقابل الدولار الأمريكى اليوم الجمعة 13-9-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل سعر الدولار الأمريكى اليوم الجمعة 13-9-2019، نحو 3.752 ريال سعودى بما يعادل 0.267 من الدولار الأمريكى. الريال هو الوحدة الأساسية للعملة السعودية، ويتكون الريال من 100 هللة، ويصدر الريال عن مؤسسة النقد العربى السعودى، وهو مغطى بالذهب وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدى من وإلى المملكة، ويعادل الدولار الأمريكى 3.75 ريالاً، والريال مرتبط بالدولار الأمريكى عند 3.75 ريالات منذ 1986. 2019-09-13 1 دولار أمريكى = 3.752 ريال سعودي 1 ريال سعودى = 0.267 دولار أمريكى 2019-09-12 1 دولار أمريكى = 3.751 ريال سعودي 1 ريال سعودى = 0.267 دولار أمريكى 2019-09-11 1 دولار أمريكى = 3.751 ريال سعودي 1 ريال سعودى = 0.267 دولار أمريكى Advertisements 2019-09-10 1 دولار أمريكى = 3.751 ريال سعودي 1 ريال سعودى = 0.267 دولار أمريكى 2019-09-09 1 دولار أمريكى = 3.751 ريال سعودي 1 ريال سعودى = 0.267 دولار أمريكى 2019-09-08 1 دولار أمريكى = 3.751 ريال سعودي 1 ريال سعودى = 0.267 دولار أمريكى 2019-09-07 1 دولار امريكى = 3.751 ريال سعودي 1 ريال سعودى = 0.267 دولار امريكي

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