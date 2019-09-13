شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع رأس المال السوقى للبورصة بقيمة 19 مليار جنيه بعد شطب "جلوبال" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 19 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 755.1 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 2.5% عن الأسبوع الماضى.
ويأتى هذا التراجع الكبير فى رأس المال السوقى، بعد شطب شركة جلوبال تيلكوم من البورصة الأسبوع الماضى، والتى يصل رأس مالها لأكثر من 20 مليار جنيه.
وارتفع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 435.7 مليار جنيه إلى 440.4 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، بنسبة نمو 1.1%، وصعد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 210.9 مليار جنيه إلى 211 مليار جنيه بنسبة نمو 0.1%، وزاد رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 646.6 مليار جنيه إلى 651.4 مليار جنيه بنسبة نمو 0.7%.
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