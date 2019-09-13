شكرا لقرائتكم خبر عن النفط الكويتى ينخفض 1.55 دولار ليبلغ 60.53 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفض سعر برميل النفط الكويتى 1.55 دولار فى تداولات أمس الخميس ليبلغ 60.53 دولار مقابل 62.08 دولار للبرميل في تداولات أمس الأول وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية، حسبما ذكرت جريدة الجريدة الكويتية.
وفي الأسواق العالمية أنهت عقود خام مزيج برنت لأقرب استحقاق لها منخفضة 43 سنتاً إلى 60.38 دولار للبرميل وتراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 66 سنتاً لتغلق عند 55.09 دولار للبرميل.
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