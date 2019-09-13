شكرا لقرائتكم خبر عن بلومبيرج: إقامة أول مشروع لاستزراع السلمون فى جدة بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت صحيفة بلومبيرج أن شركة نرويجية متخصصة فى المأكولات البحرية، تخطط لإقامة أول مشروع لاستزراع السلمون فى المملكة، بهدف تزويد المستخدمين السعوديين بما يصل إلى 5 آلاف طن سنوياً بحلول سَنَة 2023.

وذكـر الرئيس التنفيذى للشركة فى حديثه للصحيفة، إن المنشأة ستكلف نحو 90 مليون دولار، وتسعى الشركة من ذلك الاستثمار للحصول على 25 مليون دولار من أَثناء شراكة مع مستثمرين سعوديين.

وذكـر هافن إنه حتى الآن، تعهد أحد المستثمرين السعوديين بتقديم أموال للمشروع. مضيفاً أن الشركة النرويجية تجرى أيضاً محادثات لتمويل المشروع مع البنوك الريـاض وصندوق التنمية الصناعية السعودي.

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وأشار الرئيس التنفيذى إلى أن شركته ترى فرصاً للنمو فى المملكة العربية الريـاض، خصوصا أنها تعزز بشكل متزايد أنماط الحياة الصحية وعادات الأكل كجزء من إستراتيجية ولى العهد الأمير محمد بن سلمان لإصلاح الاقتصاد وتحويل المجتمع.

وألمحت الصحيفة إلى أن الشركة النرويجية ستنشئ أول مزرعة للسلمون فى المملكة. ووفقاً للبرنامج الوطنى لتنمية الثروة السمكية، فإن الاستزراع المائى هو أحد المشاريع التى يأمل المسؤولون السعوديون فى أن تصبح جاذبة الاستثمارات فى البلاد.

وعلى حد تعبير هافن، فإن الشركة النرويجية تأمل بدء بناء خزانات الأسماك وغيرها من منشآت الاستزراع المائى على ساحل البحر الاحمر، شمال مدينة جدة فى الربع الأول من 2020.

وذكـر «سوف يتم بناء المزرعة بطريقة قابلة للتوسع، بحيث يصل الإنتاج إلى 10 آلاف طن، بحيث يمكننا التصدير إلى جميع الدول حول المملكة».