شكرا لقرائتكم خبر عن الدولة تطلق أول مبادرة حكومية لإشراك المواطن فى التخطيط للموازنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام وفد من وزارتى التخطيط، ممثلًا عنها يارا نور الدين، رئيس وحدة الاتصال المجتمعى بوزارة التخطيط، والمالية، ممثلا عنها سارة عيد، رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية والمتحدث الرسمى لشئون الموازنة بوزارة المالية، بعقد عدد من اللقاءات التحضيرية بمحافظة الإسكندرية، وذلك استعدادا لإطلاق مبادرة "اتصرف بإيجابية وساعد الإسكندرانية"، بمشاركة عدد من الوزارات والأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى بهدف العمل على ترسيخ مبادئ إشراك المواطن فى التخطيط لموازنة بلده.

فى هذا الإطار أكدت وزارة التخطيط، على دور المشاركة المجتمعية فى عملية التنمية فى المجتمع، حيث تعد إحدى الركائز الأساسية التى تقوم عليها التنمية من خلال إعطاء الفرصة لمشاركة المواطن بدور فعال فى مختلف العمليات والاستفادة من خبراتهم ومساهماتهم فى الوصول إلى التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرة إلى أن المواطن يعد هو مدخل كل إصلاح، فالتنمية الحقيقية الناجحة لا تتم بدون مشاركة وتضافر كل الجهود فى المجتمع.

وأشارت الوزارة فى بيان لها اليوم الجمعة، إلى أن مبادرة "اتصرف بإيجابية وساعد الإسكندرانية"، تعد أول مبادرة حكومية لبدء إشراك المواطن فى التخطيط لموازنة بلده وذلك بهدف خلق نموذج مصرى للمواطنة والشراكة قادرعلى فهم الموازنة والمشاركة فى التخطيط لها، موضحة أن المبادرة تأتى فى إطار حرص الدولة على مشاركة المواطن والمجتمع المدنى فى اختيار مشاريع الدولة المنفذة فى المحافظات.

من جانبها، قالت يارا نور الدين، رئيس وحدة الاتصال المجتمعى بوزارة التخطيط، إن الإسكندرية تعد أول محافظة يتم اختيارها لتطبيق مبادئ الموازنة والتخطيط التشاركى والتى تستهدف المبادرة ترسيخها خلال السنوات القادمة فى عدد كبير من المحافظات، مشيرة إلى أن المشاركة المجتمعية تجعل المواطن أكثر إدراكًا لمشاكل المجتمع والإمكانيات المتاحة لحلها، كما أن مشاركة المواطن الكاملة تفتح باب التعاون البناء وقنوات الاتصال السليمة بينه وبين المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدنى.

Advertisements

وأضافت يارا نور الدين، أن الوفد لقاءات الوفد تأتى استمرارا للتعاون المثمر بين وزارتى التخطيط، والمالية فى إطار خدمة المجتمع وزيادة الوعى المجتمعى لنشر ثقافة داعمة للمشاركة المجتمعية.

يشار إلى أن اللقاءات قد شملت زيارة ديوان عام محافظة الإسكندرية، وتم التأكيد خلال الزيارة على ترحيب المحافظة بتدشين المبادرة بالإسكندرية، كما قام الوفد بزيارة لجامعة الإسكندرية ولقاء الدكتور عصام الكردي، رئيس الجامعة، والذى أكد على دعم الجامعة للمبادرة وترحيبه بمشاركة الطلاب فيها لتحضيرهم ليكونوا قادة مجتمعيين فى المستقبل، موضحا أن ترحيبه بدعم المبادرة والمشاركة فيها نابع من أن الجامعة تنتهج نهج الإدارة بالمشاركة والتى أدت إلى وفر كبير فى موارد وميزانية الجامعة.

يذكر أنه قد شارك فى اللقاءات التحضيرية سامية جاد، وكيل وزارة المالية بالمحافظة، وديانا الضبع، استشارى الاتصال الاستراتيجى بمشروع استقرار وإصلاح الاقتصاد الكلى التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.