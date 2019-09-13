شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تدعو إلى وضع قواعد للعملات الافتراضية بالاتحاد الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير المالية الفرنسى برونو لو مير، اليوم الجمعة، إنه يتعين على الاتحاد الأوروبى وضع مجموعة عامة من القواعد لتنظيم العملات الافتراضية، والتى تخضع فى الوقت الحالى لقواعد تنظيمية فى الأغلب على المستوى الوطني.

وقال لو مير، الذى وصل إلى اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبى فى هلسنكي، إن هناك حاجة إلى "إطار عمل عام" للعملات الرقمية لدول الاتحاد الأوروبى البالغ عددها 28 وكرر معارضته لتطوير عملة ليبرا المشفرة التابعة لفيسبوك فى الاتحاد الأوروبى.

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كما دعا إلى تأسيس "عملة رقمية عامة" أوروبية، دون أن يذكر المزيد من التفاصيل.