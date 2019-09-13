شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار الذهب عالمياً فى ظل مؤشرات تصالح الحرب التجارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة مع تحسن الشهية للمخاطرة فى ظل مؤشرات على ذوبان الجليد فى الخلاف التجارى بين الولايات المتحدة والصين الذى طال أمده مما أبعد المستثمرين عن المعدن الأصفر الذى يُعتبر ملاذا آمنا، بينما تراجع البلاديوم قليلا من ذروة قياسية بلغها فى الجلسة السابقة.

وبحلول الساعة 0521 بتوقيت جرينتش، نزل الذهب فى المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1496.76 دولار للأوقية (الأونصة)، متراجعا نحو 0.7 % منذ بداية الأسبوع الجارى فيما قد يكون ثالث هبوط أسبوعى على التوالى.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 % إلى 1504.30 دولار للأوقية.

وقدمت واشنطن وبكين بوادر تصالحية قبيل محادثات تجارية مقررة الشهر القادم، مما خفف من درجة الخلاف بينهما ولقى ترحيبا من المستثمرين.

وقال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أمس الخميس إنه يفضل إبرام اتفاق تجارى شامل مع الصين لكنه لم يستبعد احتمال التوصل إلى اتفاق مؤقت، على الرغم من أنه قال إن اتفاقا "سهلا" لن يكون ممكنا.

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وصعدت الأسهم الآسيوية بفعل تلميحات بإحراز تقدم فى المحادثات التجارية بين أكبر اقتصادين فى العالم وإجراءات تحفيز قوية اتخذها البنك المركزى الأوروبى مما عزز الإقبال على المخاطرة.

فى غضون ذلك، نزل البلاديوم 0.6 % إلى 1608.01 دولار للأوقية، بعد أن بلغ أعلى مستوى على الإطلاق عند 1621.55 دولار أمس الخميس فى الوقت الذى أذكت فيه مشكلات محتملة بشأن العمالة فى مناجم بجنوب أفريقيا المخاوف بشان الإمدادات.

ويتجه المعدن المُستخدم فى التحفيز الذاتى بقطاع السيارات صوب الارتفاع للأسبوع السادس على التوالي، فى أطول سلسلة مكاسب يحققها منذ 2016.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.3 % إلى 18.03 دولار للأوقية، بينما هبط البلاتين 0.3 % إلى 947.97 دولار، وانخفض البلاتين نحو 0.6 % منذ بداية الأسبوع بعد مكاسب حققها على مدى 3 أسابيع على التوالي.