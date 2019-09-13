شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار الأسهم الأوروبية بمستهل التعاملات بعد دفعة البنك المركزى الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت الأسهم الأوروبية دون تغيير يذكر تقريبا فى التعاملات المبكرة اليوم الجمعة، وتتجه صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالى بعد أن اتخذ البنك المركزى الأوروبى إجراء قويا بشأن النمو الاقتصادى وأشار إلى أنه يتعين على الحكومات أيضا بذل المزيد من الجهود.

وتعهد ماريو دراجى رئيس البنك المركزى الأوروبى بتحفيز لأجل غير مسمى أمس الخميس لإنعاش اقتصاد منطقة اليورو المتعثر، وبحلول الساعة 0712 بتوقيت جرينتش، تراجع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.03%، بينما ارتفع مؤشر منطقة اليورو وحدها ارتفاعا طفيفا.

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وصعد قطاع الموارد الأولية المعتمد على التجارة وقطاع السيارات بعد أن قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إنه يدرس إبرام اتفاق تجارى مؤقت مع الصين قبل مفاوضات رفيعة المستوى تجرى فى أكتوبر تشرين الأول.

وزاد سهم دويتشه بنك 1.5 % بعد أن أصبح البنك هو الأول بين 16 شركة لتقديم الخدمات المالية الذى يسوى دعاوى بأنه تآمر للتلاعب بأسعار سندات أصدرتها فانى ماى وفريدى ماك.