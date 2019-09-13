شكرا لقرائتكم خبر عن 39 بئراً جديداً تنتج 23 مليون قدم مكعب غاز يومياً بحقول بدر الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة بدر الدين للبترول، عن وضع 39 بئراً جديداً على خريطة الإنتاج فى العام المالى 2018/2019 بمعدل إنتاج يقدر بحوالى 6700 برميل زيت خام ومتكثفات و23 مليون قدم مكعب غاز طبيعى يومياً، وذلك استمراراً للجهود التي يبذلها قطاع البترول لزيادة معدلات إنتاج البترول والغاز الطبيعى وضمان تأمين استدامة الامدادات للسوق المحلى والقطاعات الحيوية بالدولة.

وأوضحت نتائج أعمال شركة بدر الدين للبترول لعام 2018/2019 التى قدمها المهندس صلاح عبد الكريم رئيس الشركة، لوزارة البترول والثروة المعدنية، أن الشركة قامت بزيادة عدد الحفارات لتصل إلى 7 أجهزة حفر نجحت فى حفر 53 بئراً ما بين استكشافى وتنموى وتقييمى، ليصل الإنتاج اليومى للشركة خلال العام إلى أكثر من 120 ألف برميل زيت مكافئ (غاز وزيت خام ومتكثفات) ارتفع حالياً إلى 124 ألف برميل مكافئ يومياً.

وأضاف عبد الكريم، بحسب بيان صحفى اليوم الجمعة، أن الشركة نفذت خطة متكاملة لإصلاح وتحسين أداء الآبار وتنشيطها بالحامض والتكسير الهيدروليكى حيث تولى الشركة أهمية كبيرة لتطبيق التكنولوجيات الحديثة فى أنشطة الحفر وإكمال الآبار خاصة الخزانات العميقة التى يصعب التعامل معها سوى بالتكنولوجيات المتطورة لتحويلها لآبار مجدية اقتصادياً.

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وتابع كما بدأت الشركة فى عمل برنامج مسح سيزمى ثلاثى الأبعاد بأحدث التقنيات فى مناطق امتياز الشركة بالصحراء الغربية يغطى مساحة إجمالية تتخطى ألفين كيلومتر مربع بتكلفة تقدر بحوالى 20 مليون دولار وهو ما يعكس ثقة شركة شل العالمية الشريك الأجنبى فى مناخ الاستثمار فى مصر والاحتمالات الواعدة بها.

كما تعمل الشركة من خلال استراتيجية متكاملة لإدارة منظومة السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة وفقاً لأحدث الوسائل المستخدمة عالمياً فى مختلف أنشطتها المتعددة.