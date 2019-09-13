شكرا لقرائتكم خبر عن شركتا رشيد والبرلس: إنتاج 220 مليون قدم غاز فى الربع الأخير من 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس صبرى الشرقاوى رئيس شركتى رشيد والبرلس، عن الانتهاء من حفر باقى آبار مشروع تنمية وإنتاج المرحلة 9(ب) بالمياه العميقة بغرب الدلتا، وجارى حالياً العمل على ربطها على الإنتاج تباعاً اعتباراً من نهاية الشهر الحالى وحتى نهاية الربع الأول من عام 2020 لإضافة نحو 390 مليون قدم مكعب غاز يومياً من إجمالى 6 آبار، ومن المتوقع الانتهاء من وضع الآبار الثلاث الأولى على الإنتاج فى الربع الأخير من عام 2019 بمعدل إنتاج حوالى 220 مليون قدم مكعب غاز يومياً.

وأوضح الشرقاوى، فى تقرير عن نتائج أعمال الشركة عن العام المالى الماضى، إلى وزارة البترول والثروة المعدنية، أن خطة عمل الشركة 3 محاور قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، وأسفر برنامج العمل قصير المدى عن نجاح جهود الشركة فى تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة خلال عمليات حفر الآبار بالمرحلة 9(ب) واستهداف طبقات استكشافية عميقة بتكلفة استثمارية منخفضة عن اكتشاف طبقة حاملة للغازات من البئر "سوان شرق" والتى أضافت حوالى 67 مليار قدم مكعب من المخزون القابل للاستخراج، وعلى المدى المتوسط يجرى حالياً عقد ورش عمل واجتماعات فنية مع الشركاء الأجانب لتحديد أفضل الفرص التنموية للمرحلة العاشرة من الحقل حيث أسفرت الدراسات عن اختيار أفضل 7 آبار تنموية ويتم حالياً تقييم باقى الآبار لزيادة عدد الآبار المستهدفة من هذه المرحلة.

وتابع: تستهدف الشركة على المدى البعيد الوصول لطبقات عالية الضغط والحرارة وتم إجراء عدد من الدراسات السيزمية، أسفرت عن وضع خطة لحفر 4 آبار استكشافية بأساليب علمية متقدمة لبلوغ الطبقات العميقة وجارى حالياً حفر أولى الآبار الاستكشافية والذى يتمتع باحتمالات واعدة على عمق 20 ألف قدم تحت سطح البحر بتكلفة 58 مليون دولار.

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وأوضح الشرقاوى، فى بيان صحفى اليوم الجمعة، أنه يتم العمل على عدة مشروعات أخرى فى إطار الانتهاء من مشروع حقول غازات غرب دلتا النيل بالتعاون مع شركة بى بى البريطانية منها مشروع خط الربط مع حقول غازات غرب الدلتا، حيث تم الانتهاء من أعمال المشروع بنجاح فى فبراير الماضى بطاقة استيعابية لاستقبال 500 مليون قدم مكعب غاز يومياً، بالإضافة إلى الانتهاء من أعمال مشروع تسهيلات الإنتاج البرية المشتركة مع حقول غازات غرب الدلتا ودخوله الخدمة، وسيتم إجراء الاختبارات النهائية لمضخات المتكثفات الرئيسية فى الربع الثالث من عام 2019.

وذكر أن اجمالى متوسط الغاز المباع لشركتى رشيد والبرلس بلغ خلال العام حوالى 290 مليون قدم مكعب غاز يومياً وحوالى 3500 برميل يومياً من المتكثفات وأن حجم الانفاق بلغ 345 مليون دولار، وفى إطار الاهتمام بمعايير واشتراطات الأمن والسلامة نجحت شركة رشيد فى الانتهاء من إعداد مجلد السلامة الخاص بالخدمات اللوجستية لتقييم وإدارة المخاطر التى تصاحب الخدمات اللوجستية الخاصة بالنقل البحرى والطيران والنقل البرى.

جاء ذلك فى إطار برنامج عمل وزارة البترول والثروة المعدنية لزيادة معدلات إنتاج الغاز الطبيعى، ويتم تنفيذ برنامج مكثف للإسراع بمشروعات تنمية الحقول المكتشفة ووضعها على خريطة الإنتاج بهدف الاستمرار فى تأمين احتياجات البلاد من الغاز الطبيعى وتحقيق فائض للاستفادة منه فى مشروعات البتروكيماويات لزيادة القيمة المضافة والتصدير لجلب مورد دولارى، فضلاً عن المساهمة فى المشروع القومى لتحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول.