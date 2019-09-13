أسهم أوروبا مستقرة بعد دفعة تحفيز من المركزي الأوروبي

جدة - عمرو شويل بروكسل- الخليج 365:

استقرت الأسهم الأوروبية دون تغيير يذكر تقريبا في التعاملات المبكرة اليوم الجمعة، وتتجه صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي بعد أن اتخذ البنك المركزي الأوروبي إجراء قويا بشأن النمو الاقتصادي وأشار إلى أنه يتعين على الحكومات أيضا بذل المزيد من الجهود.

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وتعهد ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي بتحفيز لأجل غير مسمى أمس الخميس لإنعاش اقتصاد منطقة اليورو المتعثر.

وبحلول الساعة 0712 بتوقيت جرينتش، تراجع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.03 بالمئة فقط، بينما ارتفع مؤشر منطقة اليورو وحدها ارتفاعا طفيفا.

وصعد قطاع الموارد الأولية المعتمد على التجارة وقطاع السيارات بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يدرس إبرام اتفاق

تجاري مؤقت مع الصين قبل مفاوضات رفيعة المستوى تجرى في أكتوبر تشرين الأول.

وزاد سهم دويتشه بنك 1.5 بالمئة بعد أن أصبح البنك هو الأول بين 16 شركة لتقديم الخدمات المالية الذي يسوي دعاوى بأنه تآمر للتلاعب بأسعار سندات أصدرتها فاني ماي وفريدي ماك.