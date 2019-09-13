شكرا لقرائتكم خبر عن "الإحصاء" يرصد فرص الاستثمار وموارد التنمية فى إقليم الصعيد × 10 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى دراسة حديثة صادرة عنه، كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أرقاما هامة عن مقومات وموارد التنمية وفرص الاستثمار التى تمت بمحافظات إقليم شمال الصعيد " بنى سويف، الفيوم، المنيا" وذلك بالمقارنة بين الفترتين 2007 /2008 ، 2016 /2017.

ووفقا للدراسة الإحصائية، تمثلت أبرز موارد التنمية والاستثمارات التى تمت فى محافظات إقليم شمال الصعيد، بين الفترتين "2008-2017"، فى التالى:

1- القيمة المضافة الصافية للصناعات التحويلية فى منشآت القطاع العام / الأعمال العام

- ارتفعت فى محافظة الفيوم من 24.9 مليون جنيه إلى 99.3 مليون جنيه، بزيادة 298.7%.

- ارتفعت فى محافظة بنى سويف من 32.5 مليون جنيه إلى 125.3 مليون جنيه، بزيادة 285.4%.

- ارتفعت فى محافظة المنـيا من 162.1 مليون جنيه إلى 515.6 مليون جنيه، بزيادة 218.1%.

2- القيمة المضافة الصافية للصناعات التحويلية فى منشآت القطاع الخاص

- ارتفعت فى محافظة بنى سويف إلى 266.4 مليون جنيه، بزيادة 290.6% عن عام 2008.

- ارتفعت فى محافظة المنـيا إلى 235.1 مليون جنيه، بزيادة 141.7% عن عام 2008.

- انخفضت فى محافظة الفيوم إلى 190.5 مليون جنيه، بنسبة تراجع 1.7% عن عام 2008.

3- كمية المياه المنتجـة من المحطات السطحية

- ارتفعت فى محافظة بنى سويف من 115.1 مليون متر مكعب إلى 192.2 مليون م3، بنسبة زيادة 67%.

- ارتفعت فى محافظة الفيوم من 167.8 مليون متر مكعب إلى 266.9 مليون م3، بنسبة زيادة 59.1%.

- ارتفعت فى محافظة المنيا من 180.6 مليون متر مكعب إلى 224.9 مليون م3، بنسبة زيادة 24.5%.

4- نسبة مساهمة المرأة فى قوة العمل

- ارتفعت فى محافظة الفيوم من 15.2% إلى 17.4%.

- انخفضت فى محافظة بنى سويف من 36.3% إلى 28.0%.

- انخفضت فى محافظة المنيا من 29.3% إلى 26.0%.

5- عدد الفنادق

- ارتفع عـدد الفنادق على اختلاف درجاتها بمحافظة بنى سويف من 9 فنادق إلى 11 فندق عام، بنسبة زيادة 22.2%.

- انخفض فى محافظة الفيوم من 12 إلى 11 فندق، بنسبة انخفاض 8.3%.

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- انخفض فى محافظة المنيا من 20 إلى 14 فندق، بنسبة تراجع 30%.

6- عدد الأسرة فى مستشفيات وزارة الصحة

- ارتفع إجمالى عدد الأسرة فى مستشفيات وزارة الصحة والجهات التابعة بمحافظة بنى سويف من 1525 إلى 1728 سرير، بنسبة تراجع 13.3%.

- انخفض فى محافظة الفيوم من 1562 إلى 1480 سرير، بنسبة تراجع 5.2%.

- انخفض فى محافظة المنيا من 2932 إلى 2872 سرير، بنسبة تراجع 2%.

7- معدل عبء الإعالة الديموجرافية

- ارتفع المعدل فى محافظة بنى سويف من 68.2% إلى 72.3%.

- ارتفع فى محافظة الفيوم من 65.9% إلى 75.5%.

- ارتفع فى محافظة المنيا من 68.6% إلى 69.6%.

8- المساحات المنزرعة

- ارتفع إجمالى المساحة المنزرعة بمحافظة بنى سويف من 291.5 ألف فدان إلى 307.9 ألف فدان، بنسبة زيادة 5.6%.

- انخفضت فى محافظة الفيوم من 441.7 ألف فدان إلى 430.5 ألف فدان، بنسبة تراجع 2.5%.

- انخفضت فى محافظة المنيا من 500.9 ألف فدان إلى 464.8 ألف فدان، بنسبة تراجع 7.2%.

9- المدارس

- بلغ إجمالى عدد المدارس حتى عام 2017 بمرحلة التعليم الأساسى بمحافظة بنى سويف 1200 مدرسة بعدد فصول 13 ألف مدرسة.

- بلغ إجمالى عدد المدارس حتى عام 2017 بمرحلة التعليم الأساسى بمحافظة الفيوم 1500 مدرسة بعدد فصول 12 ألف مدرسة.

- بلغ إجمالى عدد المدارس حتى عام 2017 بمرحلة التعليم الأساسى بمحافظة المنيا 2300 مدرسة بعدد فصول 23 ألف مدرسة.

10- الطرق

- بلغ إجمالى أطوال الطرق المرصوفة فى محافظات إقليم شمال الصعيد بأكملها 13.305 ألف كيلو متر، فى حين بلغ إجمالى الطرق الترابية 593 كم عام 2017.