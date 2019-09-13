شكرا لقرائتكم خبر عن لو مأمن على عربيتك.. إزاى تحسب نسب الاستهلاك لتأمينات السيارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 1052 لسنة 2019، بشأن ضوابط تحديد نسب الاستهلاك لتأمينات السيارات. Advertisements ونص القرار، والذى حصل ”الخليج 365” على نسخة منه، كالتالى..

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