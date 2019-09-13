خبير تعدين: حقل ظهر مساهم رئيسى فى إحلال الغاز المصرى بديلا للروسى بأوربا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد زاهر رئيس لجنة التعدين بمجلس الأعمال الكندى المصرى ، أن الغاز المصرى سيحل محل الغاز الروسي قريبا فى أوروبا . وأكد زاهر ، فى تصريحات لـ " الخليج 365 " أن حقل ظهر كان سببا مباشرا فى تحويل مصر لمركز اقليمى للطاقة فى منطقة البحر المتوسط ، موضحا أنه من المتوقع مد خط غاز مصرى من حقل ظهر إلى أوروبا عبر الخط الى قبرص فى إطار خطة تسويق الغاز ، مشيرا الى أن امتلاك مصر للغاز بجانب الاكتشافات المتوقعة فى البترول سينقل الاقتصاد نقله هائلة فى المستقبل .

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