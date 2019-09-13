شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للذهب 12-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر الذهب تداولات إيجابية قوية اليوم لكنه ينخفض من جديد ليحاول التحرك دون 1498.00، مما يجعلنا نستمر في حياديتنا إلى أن يؤكد السعر الوجهة التالية بشكل أدق، بانتظار تأكيد الثبات فوق المستوى المذكور أو كسره والتداول دونه من جديد.

نشير إلى أن تفاصيل الأهداف المتوقعة للفترة القادمة موضحة في تقريرنا السابق.