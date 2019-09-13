شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 12-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهر زوج اليورو مقابل الدولار تداولات مختلطة اليوم بعد قرار الفائدة عن البنك المركزي الأوروبي، وأجرى محاولة لكسر مستوى 1.1005 لكنه يعود للارتفاع والاقتراب من هدفنا الإيجابي المنتظر عند 1.1095، ليبقى الاتجاه الصاعد مرجحاً بشرط الثبات فوق مستوى 1.1005، مع الإشارة إلى أن اختراق المستوى المستهدف سيمد الموجة الصاعدة لتصل إلى 1.1180 كمحطة رئيسية تالية.

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