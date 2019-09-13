شكرا لقرائتكم خبر عن جولدمان ساكس يواصل حصد مكاسبه – تحليل – 12-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم جولدمان ساكس - GOLDMAN SACHS GROUP INC- (GS) ارتفاعه بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد بالمدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، مع استمرار الدعم الإيجابي من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ونلاحظ مع ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء . Advertisements لذلك نحن نتوقع استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 222.03 استعداداً لمهاجمته . الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد

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