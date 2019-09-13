والت ديزني يحاول التخلص من ضغطه السلبي – تحليل – 12-09-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم والت ديزني - WALT DISNEY COMPANY- (DIS) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحاول السهم التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، وجاء ارتفاع السهم بعد استناده لدعم خط الميل الصاعد ، بالتزامن مع ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيها كثيراً مقارنة بحركة السعر في الأعلى .
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 142.30 ، طيلة ثبات مستوى الدعم 134.46 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد
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