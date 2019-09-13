شكرا لقرائتكم خبر عن كاتر بيللر يجني أرباحه – تحليل – 12-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم كاتر بيللر - CATERPILLAR INC- (CAT) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته السابقة على المدى القصير ، وليحاول تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء ، مع تداولاته بمحاذاة خط اتجاه رئيسي هابط على المدى المتوسط ، أمام الدعم الإيجابي المستمر للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، في محاولة منه للبحث عن قاع صاعد قد يساعده في الحفاظ على الموجة التصحيحية الصاعدة المسيطرة على حركة السهم بالمدى القصير ، طيلة ثبات مستوى المقاومة 134.94 ، ليستهدف مستوى الدعم 126.52 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط