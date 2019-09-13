بايدو يستعد بمهاجمة مقاومته الحالية – تحليل – 12-09-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم بايدو - BAIDU- (BIDU) بتداولاته اليومية وسط ثبات مستوى المقاومة المهم 113.76 ، ليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق هذا المستوى ، وتصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، ليكتسب زخماً إيجابياً قد يساعده في الحفاظ على الموجة التصحيحية الصاعدة المسيطرة على تداولات السهم الأخيرة بالمدى القصير ، والتي أعلن عنها بعد اختراقه لخط اتجاه رئيسي هابط في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، مدعوماً إيجابياً من المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .
لهذا نحن نتوقع ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، ولكن بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 113.76 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 123.55 .
الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة : مرجح ارتفاعه
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