أميركان اكسبريس يقلص من مكاسبه – تحليل – 12-09-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم أميركان اكسبريس - AMERICAN EXPRESS CO-(AXP) بتداولاته اليومية ، ليعيد اختبار مستوى المقاومة المهم 120.60 ، ما أدى لتعرضه إلى الضغط السلبي ليقلص من مكاسبه المبكرة ، وذلك في ظل سيطرة الموجة التصحيحية الهابطة على المدى القصير ، والتي أعلن عنها بكسره لخط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، مع استمرار الضغط السلبي من تداولاته أدنى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وبتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .
لذلك تستمر توقعاتنا السلبية المحيطة بالسهم حيث نرجح له عودة الانخفاض خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 114.30 ، طيلة ثبات المقاومة 120.60 .
الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة : مرجح انخفاضه
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