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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 12-09-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي محاولات لاختراق مقاومة القناة الهابطة، ويحتاج السعر للحصول على إغلاق يومي فوق 0.6885 لتأكيد استمرار الاتجاه الصاعد ومن ثم التوجه نحو 0.7020 كمحطة إيجابي تالية.
وحتى الآن، سيبقى موقفنا الحيادي قائماً إلى أن يؤكد السعر اختراق المقاومة المذكورة أعلاه أو كسر الدعم 0.6830 لتحديد وجهته التالية بشكل أدق.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6830 والمقاومة 0.6920
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي
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