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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 12-09-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر عقود خام برنت تداولات سلبية جديدة ليهاجم مستوى 59.93 ويتحرك دونه الآن، مما يقدّم إشارات على توجه السعر لتكبّد مزيد من الخسائر والتحول نحو الانخفاض، في طريقه لتحقيق أهداف سلبية تصل إلى 56.23.
الآن، نحن نفضل التوقف على الحياد إلى أن يؤكد السعر إغلاق الشمعة اليومية بالنسبة لمستوى 59.93، حيث إن الثبات فوقه سيبقي على السيناريو الإيجابي الرئيسي الذي يتواجد هدفه التالي عند 62.92.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 59.50 والمقاومة 62.92
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي
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