شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب 4 الاف عامل فى البازارات السياحية لرفع جودة الخدمات فى المقاصد المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستهدف غرفة محال السلع السياحية تدريب مايقرب من 4000 عامل فى البازارات المتواجدة بالمقاصد السياحية على كيفية التعامل مع السياح والظهور بمظهر لائق وذلك فى إطار سعى اتحاد الغرف السياحية لرفع جودة الخدمات المقدمة للسائحين.

ومن المقرر أن تنتهى الغرفة من خطة تدريبها على مدار ثلاث سنوات بواقع 1400 متدربا كل عام، هذا بالإضافة إلى تدريب العمالة اليدوية التى تقوم بتصنيع الهدايا التذكارية فى المقاصد السياحية لتنمية مهاراتهم والحفاظ على تلك الحرف اليدوية، ويأتى ذلك ضمن خطة اتحاد الغرف السياحية لتدريب العملين بقطاع السياحة فى التخصصات المختلفة.

وتتم الخطة التدريبية من خلال منحة الاتحاد الأوروبى المقدمة للحكومة المصرية، وتبلغ مليون و440 ألف يورو، يضاف إليها وفقا للاتفاق مع الاتحاد الاوروبى نسبة 20% هى نصيب وزارة السياحة من تمويل المشروع.

Advertisements

وأكد الاتحاد أن تنفيذ البرامج التدريبية بدأ بالفعل منذ إبريل الماضى، حيث سيبلغ إجمالى المتدربين على مدار العام 12 ألف فى كل القطاعات، منها المنشآت الفندقية، والسياحية، وشركات السياحة، والبازارات والمحال السياحية، والغوص والأنشطة البحرية.