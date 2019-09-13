شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 56% ارتفاعا فى صادرات مصر البترولية.. وتسجل 2.3 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات رسمية صادرة عن جهاز الإحصاء، ارتفاع صادرات مصر البترولية خلال الفترة النصف الأول من العام الجارى "الفترة من يناير– يونيو 2019"، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2018، حيث بلغت خلال الـ 6 أشهر المشار إليها من العام الجارى، 2.332 مليار دولار، بزيادة نحو 56% عن ذات الفترة من العام السابق له، والذى سجلت الصادرات البترولية خلالها 1.495 مليار دولار.

وأوضحت البيانات، والواردة ضمن أحدث نشرات التجارة الخارجية لمصر الصادرة عن جهاز الإحصاء، أن صادرات مصر من البترول الخام بلغت قيمتها 945 مليون دولار، خلال الفترة المشار إليها من 2019، مقابل 995 مليون دولار فى ذات الفترة من 2018، فى حين بلغت صادرات منتجات البترول 1.378 مليار دولار، مقابل 500 مليون دولار.

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وفى السياق ذاته، شهدت واردات مصر البترولية تراجعاً خلال النصف الأول من العام الحالى، إذ بلغت نحو 4.3 مليار دولار خلال الفترة من يناير - يونيو 2019، مقابل 5.3 مليار دولار للفترة المماثلة من 2018، بانخفاض بلغت نسبته 18.1%.

بلغت واردات مصر من البترول الخام 781 مليون دولار خلال الفترة من يناير – يونيو 2019، مقابل 859 مليون دولار فى الفترة المماثلة من عام 2018، فى حين سجل حجم الواردات من منتجات البترول 3.518 مليار دولار، مقابل 4.478 مليار دولار.