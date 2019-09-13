5 معلومات عن دعم الوكالة الأمريكية للتنمية لمركز التميز للمياه بالأسكندرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعمت الوكالة الأمريكية للتنمية إنشاء مركز التميز للمياة بالإسكندرية تعرف عليه من خلال 5 معلومات. 1 - بدأ مركز التميز للمياه بجامعة الإسكندرية في تقديم خدماته بدعم من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية USAID . 2- المركزمعنى بوجود حلول عملية للتحديات التي تواجهها مصر فيما يتعلق بمصادر المياه وتوفير خدمات الصرف الصحي والري. Advertisements 3- سيقوم المركز بتصميم دورات وشهادات علمية جديدة للجامعات المصرية فضلاً عن تقديم المنح الدراسية. 4-المركز الجديد هو جزء من المشروع الممول من قبل الوكالة ومدته خمس سنوات. 5 - يبلغ إجمالي تكلفته نحو 90 مليون دولار.

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