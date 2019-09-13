شكرا لقرائتكم خبر عن صادرات إيران من النفط انخفضت 170 ألف برميل يومياً في أغسطس والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وكالة الطاقة الدولية، الخميس، إن إنتاج إيران من النفط انخفض بنحو 40 ألف برميل يومياً في أغسطس/‏ آب الماضي، ليسجل نحو 2.19 مليون برميل يومياً، بالقرب من أدنى مستوى في 30 عاماً.

وذكرت الوكالة، إن صادرات إيران من النفط انخفضت 170 ألف برميل يومياً في أغسطس على أساس شهري إلى 200 ألف برميل يومياً.

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