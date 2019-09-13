تحسن ثقة العملاء بالقطاع المصرفي في الإمارات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة

أكد عبد العزيز الغرير رئيس اتحاد مصارف الإمارات، تحسن أوضاع القطاع المصرفي في الدولة، الأمر الذي يعكسه التحسن في مستويات القروض المتعثرة، التي قال: إنها بدأت تتحسن مؤخراً؛ بعد أن ارتفعت في العامين الماضيين. وقال: إن تأثير خفض الفائدة المتوقع في الفترة المقبلة، مع قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة على الدولار، سيؤثر سلباً في البنوك، وإن كان سينعكس إيجاباً على المقترضين مع تحسن مستويات الفائدة بالنسبة لهم، ولفت إلى أن البنوك سيكون عليها زيادة الإقراض أو رفع هوامش الربحية في جوانب أخرى؛ للتعويض عن التراجع في الفائدة.

ولفت من جهة أخرى إلى أهمية قرار «المركزي»، الذي اعتمد مع وزارة العدل، أول أمس، التوقيع الإلكتروني رسمياً، ليبدأ تطبيقه قريباً في بنوك الدولة، بعد الإعدادات اللازمة لذلك، وقال: إن هذه الخطوة ستسهم في توفير الوقت والجهد؛ إذ لن يكون هناك حاجة لذهاب العميل إلى فرع البنك، أو إرسال موظف؛ للحصول على توقيع العميل، ما يسهم في تيسير التحول الرقمي، ولفت إلى أن نسبة التحول الرقمي لخدمات بنك «المشرق» الذي يشغل الغرير منصب الرئيس التنفيذي له وصلت إلى 97%.

ولفت إلى أن التحول الرقمي يخدم أهداف الشفافية، التي تعد مفتاح البنوك؛ لكسب ثقة العملاء فكل شيء واضح في المعاملات الرقمية، ومباشر أمام العميل، بما يغلق باب المراوغة أو ضغوط البيع من موظفي البنك؛ إذ إن كل شيء يعد واضحاً أمام جميع الأطراف.



تنظيم الرهن العقاري



وقال، خلال لقاء صحفي أمس في دبي، إن تشكيل اللجنة العقارية خطوة جيدة للغاية، ستحتاج إلى فترة من عامين إلى 3 أعوام قبل أن نرى نتاجها الفاعل على القطاع العقاري، مؤكداً أنها ضرورية؛ لتنظيم الأنشطة العقارية، والحد من المعروض المتزايد، وتنظيم التنافس في السوق بين الشركات الكبرى والشركات المتوسطة والصغيرة.

وتحدث عن منظومة الرهن العقاري التي يسعى الاتحاد إلى تشكيلها بالتعاون مع العديد من الأطراف ذات الصلة، قائلاً: إن المناقشات والمباحثات مستمرة، وآخرها أول أمس بدائرة الأراضي والأملاك في دبي والتخطيط في أبوظبي لطرح وتبادل جميع الأفكار والمقترحات؛ الرامية إلى تطوير برنامج لتنظيم الرهن العقاري.

وقال: إن البنوك تنتظر قريباً من المصرف المركزي إصدار تعريفات العقارات لتحديد أي المشاريع يتم تصنيفه كقطاع عقاري لدى التعامل مع البنوك.

وأكد أن من مصلحة البنوك تسوية حالات تعثر عملاء الرهن العقاري بدلاً من مصادرة العقار، وأضاف: إن المصادرة يمكن أن تزيد الوضع سوءاً بطرح عقارات بنصف سعرها في السوق؛ لذا من الأفضل للجميع التوصل إلى تسويات، وإعادة جدولة الدين بزيادة فترات ومهل السداد.



تحقيق الرؤية التقدمية

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وأكد أن القطاع المصرفي عازم على تحديث نفسه، وتقديم أفضل الخدمات محققاً المزيد من التحسن، وتحدث عن نتائج استبيان مؤشر الثقة لعام 2018، والذي عكس تحسناً في مستوى رضا العملاء في القطاع عن خدمات بنوكهم؛ حيث أعرب 74% من المشاركين في الاستبيان الذي يعد للسنة الرابعة على التوالي، عن ثقتهم الكبيرة في القطاع المصرفي في الدولة، مقارنة ب68٪ في عام 2017، وأن 95% من عملاء الخدمات المصرفية يشعرون بالرضا عن المصرف الذي يتعاملون معه، مقارنةً ب93٪ في العام السابق.

وقال الغرير: إن النمو الاقتصادي المستدام له ارتباط وثيق بثقة العميل، والتي تعدّ المعيار الرئيسي الذي يساعد على قياس قدرة القطاع المصرفي على بناء هذه الثقة وتعزيزها. وقد أظهرت نتائج الاستبيان لهذا العام تحسُّناً ملحوظاً على الرغم من التقلبات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية العالمية، ما يؤكد التزام القطاع المصرفي الإماراتي بالارتقاء بجودة الخدمات والمنتجات، وتوفير تجربة مميزة وميسّرة للعملاء.

وأكد أن اتحاد مصارف الإمارات سيواصل بذل مختلف الجهود إلى جانب المصارف ال52 الأعضاء فيه؛ لتعزيز تبادل الخبرات والمعارف، والإيفاء بدور الاتحاد الرئيسي في الارتقاء بالمعايير المعمول بها في القطاع، ما يخدم مصلحة المجتمع والدولة على نطاق شاملاستبيان ثقة العملاء

وتُظهِر نتائج النسخة الرابعة من استبيان ثقة العملاء تحسناً ملحوظاً في الانطباعات الإجمالية؛ حيث أفاد 83٪ من المشاركين بأن انطباعهم عن المصارف الإماراتية هو «إيجابي للغاية»، مقارنةً بنسبة 76٪ في 2017 و72٪ في 2016.

وتضمنت قائمة المؤشرات الرئيسية التي أظهرت تحسناً بشكل ملحوظ في كل من مؤشر «خدمة العملاء الممتازة» بارتفاع من 65٪ إلى 76٪ على أساس سنوي؛ ومؤشر «المساهمة في الاقتصاد»، بارتفاع من 68٪ إلى 77٪ على أساس سنوي؛ إضافة إلى مؤشر «مجموعة المنتجات والخدمات»، بارتفاع من 65٪ إلى 76٪ على أساس سنوي.

وأظهر الاستبيان أن الإمارات تتمتع بمستوى عالٍ من الثقة في القطاع المصرفي يفوق بعض الدول المتقدمة حول العالم؛ مثل: الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والصين واليابان وفرنسا وألمانيا.



أبرز النتائج



* أفاد 72٪ من المشاركين في الاستبيان، أن المصارف العاملة في الدولة تقدم خدمات مصرفية مماثلة؛ بل وأفضل من الخدمات التي تقدمها المصارف في وطنهم الأم، مقارنةً بنسبة 65٪ في 2017.

* شكّلت «خدمة العملاء الجيدة» و«الخدمات والمنتجات الآمنة» أكثر سمتين تتبادران إلى ذهن المشاركين عند الحديث عن المصارف الإماراتية بنسبة 48٪ و43٪ على التوالي.

* أكد 78٪ من المشاركين في الاستبيان بأن المصارف العاملة في الإمارات ممتازة أو جيدة جداً من حيث راحة العميل.

* أفاد 77٪ من المشاركين بأن تجربتهم مع أجهزة الصراف الآلي كانت ممتازة أو جيدة جداً.

* صرّح 76٪ من المشاركين بأن تجربتهم في مجال الخدمات المصرفية عبر الإنترنت كانت ممتازة أو جيدة جداً.



شكاوى العملاء



أكد عبد العزيز الغرير أن اتحاد المصارف أطلق بالتعاون مع «المركزي» مبادرة لجان الشكاوى، التي تلزم البنوك بإنشاء لجان شكاوى، عليها إنهاء التعامل مع شكاوى العملاء في غضون عدد قليل من الأيام، وإن لم يتم حلها يرفع العميل الشكوى عن طريق الموقع الإلكتروني لمصرف الإمارات المركزي الذي يتابع الشكوى، ويكفل حلها، ولفت إلى أن «المركزي» يعمل على تحديث وتحسين النظم المعنية باستقبال شكاوى العملاء.

وقال إن نسبة كبيرة من الشكاوى المتعلقة ببطاقات الائتمان تنتج عن عدم فهم العميل للمنتج، ما يسبب حرجاً له وللبنك، لافتاً إلى أهمية التوعية الكافية على هذا المستوى. وقال: إن نحو 75% من الشكاوى يتم حلها في البنوك بشكل فوري.

وتحدث عن جهود الاتحاد و«المركزي»؛ لتدريب موظفي خدمات العملاء، وبيع المنتجات المصرفية في البنوك على أساس معايير «البيع الأخلاقي»؛ بحيث يضمن مستوى جيداً في خدمة العملاء على هذا المستوى.