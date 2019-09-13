شكرا لقرائتكم خبر عن إيرادات المنشآت الفندقية ترتفع 3.9% في يوليو والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انخفض الرقم القياسي لأسعار المبيت في المنشآت الفندقية في إمارة أبوظبي 4.7% في شهر يوليو 2019 مقارنه مع يوليو 2018. كما انخفض الرقم القياسي لأسعار المبيت في الشقق الفندقية خلال الشهر 4.6% على أساس سنوي. وعلى الرغم من ذلك فإن إيرادات المبيت في المنشآت الفندقية ارتفعت 3.9% في يوليو على أساس سنوي، رغم انخفاضها 1.4% مقارنة بشهر يونيو 2019.

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