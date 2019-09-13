«وورلد أطلس»: دبي وجهة الأحلام.. وعاصمة التسوق في العالم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

أكد موقع «وورلد أطلس» أن دبي تعتبر وجهة الأحلام لمعظم الناس في جميع أنحاء العالم، وذلك لأسباب متعددة، فهي من المدن الأكثر تطوراً في الشرق الأوسط، وتتميز بتبنيها أحدث التقنيات وأنظمة النقل المتطورة، إضافة إلى أنها موطن لناطحات سحاب شاهقة وأكبر مراكز التسوق في العالم. وتعد دبي رابع أكثر مدينة زيارة في العالم، ومن المتوقع أن تستقطب ما يصل إلى 20 مليون سائح بحلول عام 2020.

إضافة إلى ذلك، فإن دبي هي عاصمة التسوق في العالم، باحتوائها على أكثر من 270 مركز تسوق، بما فيها «مول دبي»، الأكبر على مستوى العالم. وبفضل شعبيتها، فليس من المستغرب أبداً أن يحلم الكثيرون بزيارتها لقضاء وقت ممتع. ولدى دبي أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، حيث من المتوقع أن يبلغ إجمالي الناتج المحلي أكثر من 107 مليارات دولار، وعلى الرغم من أن قطاع النفط ساهم في نمو المدينة، إلا أن إيرادات القطاع لا تمثل سوى 5% من إجمالي إيرادات الإمارة حالياً. وقدرت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية لدبي بحوالي 360 مليار دولار في عام 2014.

من جهة أخرى أكدت «أس تي آر» المتخصصة في البحوث والاستشارات الفندقية أن هناك منافسة قوية بين المنشآت الفندقية في دبي، الأمر الذي يدفعها إلى اتباع سياسة تسعير تنافسية، من أجل زيادة الطلب ومواكبة زيادة المعروض.

وأشار محللون في «أس تي آر» أنه مع استعداد السوق لاستضافة معرض «إكسبو 2020 دبي» خلال الفترة ما بين 20 أكتوبر 2020 و 10 إبريل 2021، يتم تسعير غرف الفنادق بشكل تنافسي في محاولة لتحفيز الطلب ومواكبة المعروض المتسارع للغرفة الفندقية، حيث كان هذا الاتجاه شائعاً بين غالبية الأسواق الرئيسية في الشرق الأوسط منذ انخفاض أسعار النفط في عام 2014.

وبحسب التقرير، ارتفع المعروض من الغرف الفندقية خلال أغسطس/‏‏آب 2019 بنسبة 7.6% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2018، فيما ارتفع الطلب على الليالي الفندقية بنسبة 7.4%، بينما تراجع متوسط الإشغال إلى 68.5%.

ومع دخول وحدات فندقية جديدة إلى سوق الضيافة بدبي، تراجع متوسط سعر الغرفة اليومي بنسبة 12.5% إلى 389.11 درهم، ما دفع العائد على الغرفة الفندقية المتوفرة بنسبة 12.6% إلى 266.57 درهم.



فندق جديد في جميرا بيتش



أعلنت مجموعة فنادق آر عن افتتاح فندق وأجنحة رمادا من ويندام دبي جميرا بيتش ريزدنس. يضم الفندق الذي يقع في شارع الممشى في منطقة جميرا بيتش ريزدنس، 188 غرفة وشقة.

وقال سمير طارق، المدير الإداري لفنادق «آر»: نظراً للأداء القوي لفنادقنا، فإن إضافة فندق رمادا آخر إلى محفظتنا سيساعدنا على تحقيق كفاءات تشغيلية أعظم لجميع فنادقنا. إن هذه العلامة التجارية مثالية بالنسبة لموقع الفندق وميزاته، بغرفه وأجنحته، مما يناسب أذواق وحاجات جميع الزائرين والمسافرين.