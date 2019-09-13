مؤشرات الأسهم تستقر وسط الترقب واستمرار شراء الأجانب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

أنهت أسواق الأسهم تداولاتها في جلسة نهاية الأسبوع على استقرار متباين، وسط تراجع واضح في السيولة؛ حيث تحسن مؤشر سوق دبي بنسبة 0.12%، فيما تراجع مؤشر سوق أبوظبي هامشياً بنسبة 0.20%؛ حيث تبادلت المؤشرات العامة للسوقين دور الارتفاع والانخفاض، مقارنة مع جلسة أمس الأول، وسط تباين أداء الأسهم القيادية وتحديداً في قطاعي العقار والبنوك.

تواصل المؤشرات تحركاتها الأفقية ضمن مستويات لا تتجاوز ال20 نقطة صعوداً أو هبوطاً، مع ترقب المستثمرين.

وتراجعت السيولة لتصل إلى 335.8 مليون درهم في السوقين، منها 148.35 مليون درهم في أبوظبي، و187.5 مليون درهم في دبي. وبلغت الكميات المتداولة من الأسهم نحو 150.5 مليون سهم، منها 52.02 مليون سهم في أبوظبي، و98.5 مليون سهم في دبي، فيما نفذ المستثمرون في السوقين نحو 3686 صفقة تداول.

وأظهر تحليل ”الخليج 365” على بيانات السوقين أن المستثمرين الأجانب غير العرب، سجلوا محصلة شرائية في السوقين بنحو 35 مليون درهم، منها 18.2 مليون درهم في دبي، و16.6 مليون درهم في أبوظبي؛ حيث بلغت مشترياتهم في السوقين نحو 109 ملايين درهم، فيما بلغت مبيعاتهم نحو 74 مليون درهم.



ارتفاع طفيف لسوق دبي



استقر مؤشر سوق دبي المالي على ارتفاع طفيف بنسبة 0.12%، مضيفاً مكاسب خجولة بنحو 3.39 نقطة ليغلق عند مستوى 2888.39 نقطة.

وقدم مؤشر البنوك دعماً للسوق، بعدما ارتفع 0.32%، وسط أداء إيجابي لسهم «دبي الإسلامي» الذي ارتفع 0.93% إلى 5.4 درهم، متصدراً تداولات السوق بعدما شهد 55 مليون درهم، وارتفع «جي إف إتش» 0.11% إلى 0.91 درهم، بتداول 12 مليون درهم، بينما تراجع «الإمارات دبي الوطني» أكثر الأسهم وزناً 0.37% إلى 13.4 درهم، بتداول 48.05 مليون درهم.

وتراجعت أسهم العقار بنسب متفاوتة، باستثناء سهم «إعمار مولز» الذي ارتفع 1.04% إلى 1.94 درهم، و«ديار للتطوير» 1.56% إلى 0.325 درهم، فيما انخفض «أرابتك» 0.58% إلى 1.71 درهم، بتداول 14.65 مليون درهم، واستقر «إعمار العقارية» دون تغيير. وأغلق سهم «شعاع كابيتال» وحيداً في المنطقة الخضراء بين الأسهم الرئيسية؛ حيث ارتفع 0.4% إلى 0.999 درهم، بتداول 1.5 مليون درهم.

وتراجعت جميع أسهم قطاع النقل؛ حيث انخفض «العربية للطيران» 1.61% إلى 1.22 درهم، و«الخليج للملاحة» 0.50% إلى 0.79 درهم، و«أرامكس» 0.24% إلى 4.13 درهم.

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انخفاض سوق أبوظبي



وانخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.20% إلى 5096.08 نقطة، وسط تراجع قطاعات «البنوك» 0.29% و«الاتصالات» 0.24% و«الطاقة» 0.55% و«الصناعة» 1.03%، متجاهلاً ارتفاع «العقار» 0.38% و«السلع» 3.26%..

وتعرض السوق لضغوطات من أداء سهم «أبوظبي التجاري» الذي تراجع بنسبة 2.35% إلى 8.3 درهم، وسط تداولات بقيمة 19.78 مليون درهم، فيما ارتفع «أبوظبي الأول» 0.13% إلى 15.1 درهم، متصدراً تداولات السوق ب 32.2 مليون درهم.

وفي قطاع العقار، ارتفع سهم «الدار العقارية» 0.45% إلى 2.24 درهم، بتداول 20 مليوناً، بينما تراجع سهم «اتصالات» 0.24% إلى 16.38 درهم. وارتفع «العالمية القابضة» 4.8% إلى 4.37 درهم، بتداول 3 ملايين درهم، مواصلاً بذلك ارتفاعه للجلسة الثامنة على التوالي، أي بنحو 47% تقريباً.

وفي الطاقة، انخفض «أدنوك للتوزيع» 1.85% إلى 2.65 درهم، بتداول 15 مليون درهم، فيما ارتفع «دانة غاز» 0.10% إلى 0.97 درهم.



تداولات المستثمرين



سجل المستثمرون المواطنون في السوقين، محصلة بيعية، بنحو 36 مليون درهم، منها 23 مليون درهم في دبي، و13 مليون درهم في أبوظبي، فيما بلغ إجمالي مشترياتهم نحو 172.8 مليون درهم، ومبيعاتهم 209 ملايين درهم.

وتباينت توجهات الخليجيين في السوقين، بعدما سجلوا محصلة شراء في دبي ب 8.33 مليون درهم، ومحصلة بيع في أبوظبي ب 4.3 مليون درهم. وتباينت توجهات الاستثمار المؤسسي في السوقين، ليسجل محصلة شراء في سوق دبي ب 15.6 مليون درهم، ومحصلة بيع في سوق أبوظبي ب 2.5 مليون درهم.

وبلغت مشتريات المؤسسات في السوقين نحو 215.1 مليون درهم، فيما بلغت المبيعات نحو 202 مليون درهم.