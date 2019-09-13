3.56 مليار تجارة التحف الفنية خلال 5 أشهر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغت قيمة تجارة التحف الفنية في أبوظبي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 3.56 مليار درهم بزيادة نسبتها 97.7% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2018 وذلك في مؤشر على مدى التطور الذي يشهده هذا النوع من التجارة والدور الذي باتت تلعبه الإمارات بشكل عام في سوق الفن والثقافة.

وتتصدر دولة الإمارات المركز الأول في منطقة الخليج والشرق الأوسط في تجارة التحف الفنية وذلك بحسب ما تظهره الدراسات المتخصصة وهو ما جعلها الوجهة المفضلة للعديد من الشركات والمؤسسات العالمية التي تصنف بأنها تشكل أقطاب هذا النوع من التجارة.

وعملت الدولة خلال الفترة الماضية على تأسيس العديد من المتاحف وفي الوقت ذاته استقطبت كبرى المؤسسات المتخصصة في المزادات للأعمال الفنية وهو ما وجد إقبالاً كبيراً من المهتمين سواء من داخل الدولة أو خارجها.

وبالعودة إلى تفاصيل حركة تجارة أبوظبي من التحف الفنية فقد استحوذت تجارة التحف الفنية على نحو 4% من إجمالي تجارة أبوظبي خلال الفترة من يناير وحتى نهاية مايو من العام الجاري والتي وصلت قيمتها إلى 88.6 مليار درهم وذلك وفقاً لمركز أبوظبي للإحصاء وتظهر الأرقام أن قيمة واردات الإمارة من التحف الفنية في نهاية مايو من العام الجاري بلغت نحو 3 مليارات درهم بزيادة نسبتها 386% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وعلى مستوى الصادرات وإعادة التصدير خلال فترة الرصد ذاتها فقد وصلت قيمتها إلى 560 مليون درهم بحسب أرقام مركز الإحصاء.(وام)