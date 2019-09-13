شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «المركزي» الأوروبي لترامب: لا نستهدف أسعار الصرف والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حرص ماريو دراجي رئيس المركزي الأوروبي على غض الطرف عن تغريدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أشاد فيها بعمل المركزي؛ من أجل المساعدة في خفض سعر صرف اليورو.
وقال دراجي في مؤتمر صحفي في فرانكفورت: «نحن لا نستهدف أسعار الصرف».
ولفت إلى أن البنك المركزي لا يسعى أبداً لخفض قيمة العملة لأغراض تنافسية، تماشياً مع الاتفاق بين الدول الصناعية الكبرى بهذا الشأن، وقال: إنه يتوقع من الدول الأخرى فعل الأمر نفسه.
وأوضح: إن احتمال حدوث ركود في منطقة العملة الأوروبية الموحدة يعد صغيراً؛ و«لكنه ارتفع». (د ب أ)
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