«غلفا» تناقش التحول إلى «قابضة»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة «غلفا للمياه»، أن مجلس إدارتها سيناقش تحويل الشركة إلى شركة قابضة، خلال اجتماعه الذي سيعقد 18 الجاري، وتغيير اسم الشركة إلى «غلفا القابضة»، وسينظر المجلس أيضاً في تعديل أغراض الشركة ليصبح تملك أسهم أو حصص في الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة.

وسينظر أيضاً في تقديم القروض والكفالات والتمويل للشركات التابعة لها، وتملك العقارات والمنقولات اللازمة لمباشرة نشاطه، وإدارة الشركة التابعة لها، وتملك حقوق الملكية الفكرية من براءات اختراع أو علامات تجارية أو رسوم ونماذج صناعية أو حقوق امتياز وتأجيرها للشركات التابعة لها أو لشركات أخرى.

كما سيناقش المجلس دعوة الجمعية العمومية للانعقاد يوم 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2019 للموافقة على البنود.